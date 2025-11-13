Attualità Cronaca Video

Cagliari: truffa con associazioni no-profit, 3 arresti e sequestro di 3 milioni

Di

Nov 13, 2025


CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono 3 le persone arrestate nell’ambito di un’operazione condotta questa mattina dai Finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari. I militari hanno dato esecuzione, nelle province di Cagliari, Roma e Firenze, a un’ordinanza emessa dal G.I.P. Del Tribunale di Cagliari, su richiesta della locale Procura, che ha anche portato a un decreto di sequestro preventivo per circa 3 milioni di euro. Gli indagati, 5 in totale, sono accusati a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, peculato, sostituzione di persona, falsità materiale e autoriciclaggio.

tvi/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Trieste: madre ucraina uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola

Nov 13, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

USA: Trump ha firmato la fine dello shutdown

Nov 13, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 13 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 12, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Trieste: madre ucraina uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola

Nov 13, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

USA: Trump ha firmato la fine dello shutdown

Nov 13, 2025
Attualità Cronaca Video

Cagliari: truffa con associazioni no-profit, 3 arresti e sequestro di 3 milioni

Nov 13, 2025
IN EVIDENZA

16enne arrestato a Catania, in cantina nascondeva droga e fucile a canne mozze

Nov 13, 2025