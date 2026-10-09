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Trapani: una tromba d’aria ha danneggiato abitazioni e una scuola

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Ott 9, 2026


MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Una tromba d’aria si è abbattuta nell’area antistante il porto di Marsala e si è successivamente spostata nella zona sud e alla periferia del comune trapanese. Il vento ha capovolto numerose auto nella zona dello Stadio, abbattuto numerosi pali dell’illuminazione e danneggiato una scuola e alcune abitazioni. Una famiglia è stata costretta a lasciare un immobile, dichiarato inagibile. La SS115 la periferia al centro è stata chiusa a causa di danni ingenti. Danni anche al vicino comune di Petrosino dove è stato chiuso anche un passaggio a livello.
xa3/vbo/abr/gtr

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