Trapani: una tromba d’aria ha danneggiato abitazioni e una scuola





MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Una tromba d’aria si è abbattuta nell’area antistante il porto di Marsala e si è successivamente spostata nella zona sud e alla periferia del comune trapanese. Il vento ha capovolto numerose auto nella zona dello Stadio, abbattuto numerosi pali dell’illuminazione e danneggiato una scuola e alcune abitazioni. Una famiglia è stata costretta a lasciare un immobile, dichiarato inagibile. La SS115 la periferia al centro è stata chiusa a causa di danni ingenti. Danni anche al vicino comune di Petrosino dove è stato chiuso anche un passaggio a livello.

xa3/vbo/abr/gtr