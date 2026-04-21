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Trenitalia: 77 nuovi treni regionali entro maggio

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Apr 21, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Entro maggio sarà completata la consegna dei 77 nuovi treni regionali di Trenitalia, finanziati con fondi del PNRR per un valore complessivo di 569 milioni di euro. L’annuncio è stato dato dall’amministratore delegato e direttore generale, Gianpiero Strisciuglio, nel corso di un convegno. Secondo quanto spiega l’azienda, il piano di ammodernamento punta a migliorare comfort, innovazione tecnologica e sostenibilità, rendendo più efficiente la mobilità quotidiana di milioni di passeggeri. Gli investimenti consentiranno inoltre di ridurre l’età media dei treni, con l’obiettivo di avere entro il 2027 la flotta regionale più giovane d’Europa. Prosegue intanto anche il programma di rinnovo degli Intercity, sempre finanziato con fondi del PNRR: entro giugno 2026 saranno operativi tutti i nuovi mezzi, per un investimento superiore a 500 milioni di euro. La fornitura comprende treni a trazione ibrida, convogli elettrici dotati di batterie ed elettrotreni in grado di raggiungere i 200 chilometri orari. Il piano prevede infine un rafforzamento della capillarità del servizio attraverso l’integrazione tra treni e autobus, grazie alla collaborazione con Busitalia e allo sviluppo di nuove partnership con operatori locali.
abr/gtr

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