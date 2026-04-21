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Firenze: 21 arresti per traffico e spaccio di droga

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Apr 21, 2026


FIRENZE (TALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Firenze nei confronti di 21 persone gravemente indiziate di essere a vario titolo promotori e partecipi a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti operativa a Firenze.

tvi/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

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