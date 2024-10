Torna la Renault 4, sguardo vintage, cuore elettrico

ROMA (ITALPRESS) – Il gusto del vintage con uno sguardo al futuro. Come è già successo per la Renault 5, la casa automobilistica francese reintepreta un altro mito, regalandole tre decenni di progresso nel settore dell’auto. Perché sono proprio tre i decenni che ci separano dalla fine della commercializzazione della Renault 4, l’auto per tutti, nata negli anni Sessanta e venduta in più di otto milioni di esemplari in cinque continenti e in oltre cento Paesi. Nasce così la 4 E-Tech Electric, sguardo vintage – dicevamo – ma cuore “Renaulution” , tutto proteso verso l’innovazione e la transizione all’elettrico. Un veicolo per tutte le esigenze pensato per gli spostamenti quotidiani ma anche per i viaggi del weekend e le gite di piacere. Concepito per la guida solitaria e per i viaggi in famiglia, grazie all’ampio bagagliaio da 420 litri, soglia di carico più bassa, vani portaoggetti vari, panchetta pieghevole, sedile del passeggero trasformabile in tavolino, unico modello elettrico ad averlo di serie. Il comfort a bordo è garantito dall’altezza dal suolo e dal sistema antislittamento avanzato Extended Grip. Abitabilità record, centro di gravità ribassato, tenuta di strada, la funzione One Pedal e l’autonomia fino a 400 km sono stati resi possibili grazie alla piattaforma dedicata AmpR Small. Molti i sistemi di assistenza alla guida, e a bordo anche un tocco di futuro: Reno, l’avatar ufficiale di Renault.

