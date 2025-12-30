Attualità Cronaca Video

Torino: 6 minorenni ai domiciliari per scontri con la polizia

Dic 30, 2025


TORINO (ITALPRESS) – Questa mattina la Polizia di Stato di Torino, su disposizione della Procura dei Minorenni, ha eseguito una misura cautelare di permanenza in casa nei confronti di sei minorenni tra i 16 e i 17 anni. I giovani sono indagati per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale, in relazione a scontri avvenuti davanti al liceo Einstein e durante manifestazioni di piazza. Feriti complessivamente diversi agenti della Digos e del Reparto Mobile. Effettuate anche perquisizioni domiciliari.

(Fonte video: Polizia di Stato)

