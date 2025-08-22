Attualità Cronaca Video

Trapani: Tir in fiamme sull’autostrada A29

Ago 22, 2025


TRAPANI (ITALPRESS) – A causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato e messo di traverso sulla carreggiata prendendo successivamente fuoco, sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” è stato necessario bloccare temporaneamente il traffico al km 70,500 ed in entrambe le direzioni (località Gibellina TP) per consentire le operazioni di soccorso. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che in 30 minuti il personale in servizio ha aperto un bypass provvisorio in direzione Mazara del Vallo e in meno di 45 minuti il traffico è stato sbloccato in entrambe le carreggiate rendendo il tratto di autostrada interessato da incidente transitabile in corsia di marcia verso Mazara e in corsia di emergenza verso Palermo. Il conducente del mezzo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito. Grazie all’intervento rapido del personale Anas, evidenzia la nota, è stato possibile fluidificare il traffico ed evitare il formarsi di lunghe code in un giorno di controesodo. vbo/mca1
(Fonte video: ANAS)

