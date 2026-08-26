Tibet: una frana al confine col Nepal travolge strade e infrastrutture





GYIRONG (CINA) (ITALPRESS ) – Un’enorme frana, provocata dalle alluvioni, ha colpito stamane un’area al confine tra Nepal e Tibet, travolgendo abitazioni, ponti, strade e infrastrutture. Si contano vittime e dispersi. Dal lato cinese, al valico di Gyirong, nella regione autonoma dello Xizang, la frana ha danneggiato le infrastrutture di frontiera. Le autorità cinesi hanno mobilitato squadre di soccorso e predisposto le operazioni di emergenza nella zona colpita.

lcr/azn

(Fonte video: CCTV+)