Attualità Cronaca Video

Catania: nessun ferito dal terremoto, ma tanti crolli a Ragalna

Di

Mar 4, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – Nessun ferito ma tanti crolli, a Ragalna, nel Catanese, in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 4.5 registrata dall’Ingv alle 7.05 di stamane. Nella zona è in corso uno sciame sismico. Sono state 14 in tutto le scosse rilevate – l’ultima alle 9.42 -, tutte di energia nettamente inferiore comprese tra magnitudo 1.2 e 2.7. I controlli stanno interessando anche la chiesa di Madre di Maria Santissima del Carmelo, la chiesa di Santa Barbara ed il Municipio. Vigili del fuoco e tecnici del Comune sono al lavoro per un censimento dei danni più preciso e per capire dove intervenire con più urgenza. vbo/mca1
(Fonte video: Vigili del Fuoco)

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Guerra in Iran: esplosioni a Teheran e raid Usa-Israele al 5° giorno

Mar 4, 2026
Cucina Economia Video

Vino italiano: cala l’export negli Usa, aumenta in Brasile

Mar 4, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Lavoro: a gennaio la disoccupazione cala al 5,1%

Mar 4, 2026

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Video

Guerra in Iran: esplosioni a Teheran e raid Usa-Israele al 5° giorno

Mar 4, 2026
Cucina Economia Video

Vino italiano: cala l’export negli Usa, aumenta in Brasile

Mar 4, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Lavoro: a gennaio la disoccupazione cala al 5,1%

Mar 4, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Leonardo, il ceo Cingolani: “Stretto accordo con Regno Unito, partner fondamentale”

Mar 4, 2026