Terremoto in Afghanistan, sale a 800 il bilancio delle vittime

Set 1, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Sale a 800 il bilancio delle vittime e oltre 2.000 i feriti del violento terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito nella notte una serie di città nella provincia di Kumar, nell’Afghanistan orientale. Lo afferma un nuovo rapporto delle autorità afghane.
