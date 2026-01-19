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Napoli: tentano di introdurre droga in carcere con un drone, 3 arresti

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Set 19, 2026
NAPOLI (ITALPRESS) – Dai vicoli di Barra alle strade di San Giovanni a Teduccio, fino ai grandi complessi popolari di Poggioreale, i Carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale hanno passato al setaccio la zona est della città, procedendo ad arresti, denunce ed al sequestro di quasi 3 kg di droga. In manette sono finiti un uomo di 40 anni, insieme a un 18enne di Boscoreale ed un 20enne di Salerno. Volevano fare entrare della droga in carcere utilizzando un drone. I carabinieri hanno notato e fermato il 40enne in via Marino di Caramanico. Gli altri 2 erano a bordo di un’auto parcheggiata. vbo/mca3
(fonte video: ufficio stampa Carabinieri)

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