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Martin vince la sprint in Austria davanti a Marc Marquez e Bezzecchi

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Set 19, 2026

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta (Ktm) e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell’Aprilia – nuovo leader del Mondiale a 286 punti – è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez (Ducati), che ha chiuso al secondo posto a 1″026. Beffa enorme per Acosta che a tre giri dalla fine, dopo essere stato ampiamente in controllo, è stato vittima di una scivolata in curva 2. Terzo posto per Marco Bezzecchi (Aprilia), che anticipa Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Alex Marquez (Ducati Gresini). Sesta posizione invece per Pecco Bagnaia (Ducati). Decimo Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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