Fiera del Levante, il ministro Mazzi: “Il Sud priorità del Governo per il turismo”





BARI (ITALPRESS) – “Al Sud c’è un tasso di crescita superiore alla media nazionale e anche di molto superiore a quello delle regioni del Centro-Nord. Continueremo a investire nel Sud perché è una priorità del Governo di Giorgia Meloni. Io, in particolare, lo dico anche un po’ orgogliosamente da uomo del Nord: lo ripeto ogni volta che incontro le comunità del Sud. La mia massima concentrazione è per il Mezzogiorno. Voglio raggiungere grandi risultati qui, perché credo che il Sud abbia nel turismo la sua miniera d’oro. Ci sono risultati importanti in Puglia, ma stanno andando molto bene anche Calabria, Sicilia, Sardegna e Campania. Quest’ultima si accinge a ospitare l’America’s Cup. La mia attenzione sul turismo è massima proprio per il Sud e vedrete tante iniziative che realizzeremo nei prossimi mesi. Da qui a un anno ne vedrete delle belle. Anche a Taranto: grazie all’impegno dell’amministrazione locale e del Governo, Taranto è stata trasformata e oggi ha strutture meravigliose, anche sportive. Ho visto lo stadio e quegli investimenti hanno consentito di intervenire anche in altre città, come allo stadio di Lecce. È stata una bella prova, che è andata nella direzione giusta, perché questi eventi servono a realizzare grandi manifestazioni che vengono viste in tutto il mondo – in questo caso in tutto il Mediterraneo e in tutta Europa, con 26 Paesi coinvolti – ma anche a lasciare segni tangibili a beneficio delle comunità e dei territori”. Lo ha affermato questa mattina a Bari il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi a margine della cerimonia inaugurale dell’89esima edizione della Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante. xa2/vbo/mca1