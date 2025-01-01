Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Tajani: “No a polemiche con la Francia, ma l’Italia non è un paradiso fiscale”

Di

Set 1, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Sono rimasto stupefatto delle dichiarazioni di Bayrou, evidentemente frutto di una analisi sbagliata. Non voglio fare polemica con la Francia, ma l’Italia non può essere certo considerata un paradiso fiscale, anzi. Se la Francia vuole collaborare con noi per completare il mercato interno, noi vogliamo andare nella direzione di costruire una Europa diversa”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della visita ai bambini palestinesi in cura presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli.xb1/col4/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Turismo, la montagna piace sempre di più

Set 2, 2025
Attualità Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: 12 milioni di euro per dare spazio alla natura e ridurre il consumo di suolo

Set 2, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, il ministro Crosetto: “Passi avanti ci sono stati, ma Putin non vuole la pace”

Set 2, 2025

Ti sei perso...

Economia Video

Ad agosto frena l’inflazione, ma cresce il carrello della spesa

Set 2, 2025
Economia Video

Lavoro, mancano gli operai specializzati

Set 2, 2025
IN EVIDENZA

Turismo, la montagna piace sempre di più

Set 2, 2025
Attualità Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: 12 milioni di euro per dare spazio alla natura e ridurre il consumo di suolo

Set 2, 2025 Raimondo Bovone