Attualità Politica

Tajani convoca l’ambasciatore di Israele per i 2 carabinieri fermati dai coloni

Di

Gen 26, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto di convocare l’ambasciatore di Israele in Italia per chiedere chiarimenti e confermare la dura protesta sull’episodio che ha visto coinvolti ieri 2 carabinieri in servizio presso il consolato generale d’Italia a Gerusalemme. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che i due militari sono stati bloccati in territorio palestinese, vicino Ramallah, probabilmente da un “colono” sotto la minaccia di un fucile mitragliatore. L’ambasciata d’Italia a Tel Aviv ha già rivolto una protesta formale al governo israeliano rivolgendosi al ministero degli Affari Esteri, al Cogat, allo Stato maggiore delle Idf, la polizia e allo Shin Bet (il servizio di sicurezza israeliano competente per i Territori palestinesi).
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

Di

