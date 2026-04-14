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Napoli: ‘stesa’ per il controllo di Caivano, 3 arresti

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Apr 14, 2026
NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 3 napoletani, accusati di pubblica intimidazione con l’uso di armi e porto illegale di armi, aggravati dalle modalità mafiose. Ricostruita la dinamica relativa a una ‘stesa’ avvenuta il 27 settembre del 2025 all’interno del Parco Verde di Caivano, quando 9 persone a bordo di 5 ciclomotori avevano sparato in aria almeno 8 colpi d’arma da fuoco, permettendo, al momento, di identificare 3 dei presunti responsabili.fsc/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

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