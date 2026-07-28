Roma: smantellata un’officina della cocaina, arrestati 1 romano e 2 albanesi

ROMA (ITALPRESS) – Un’autovettura trasformata in un caveau itinerante della cocaina per lo smistamento del prodotto di una linea di lavorazione clandestina, nascosta tra le mura domestiche,Gli investigatori della VII Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno– e stanato una vera e propria “officina” attrezzata per pressare, marchiare, confezionare e preparare lo stupefacente prima della sua immissione sul mercato.col4/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)