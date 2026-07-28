Attualità Cronaca Video

Roma: smantellata un’officina della cocaina, arrestati 1 romano e 2 albanesi

Di

Lug 28, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Un’autovettura trasformata in un caveau itinerante della cocaina per lo smistamento del prodotto di una linea di lavorazione clandestina, nascosta tra le mura domestiche, nelle campagne di Palombara Sabina. Gli investigatori della VII Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno arrestato tre uomini – uno romano e due di origini albanesi – e stanato una vera e propria “officina” attrezzata per pressare, marchiare, confezionare e preparare lo stupefacente prima della sua immissione sul mercato.col4/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Attualità Economia IN EVIDENZA

Piemonte tra le regioni più solide d’Italia: meno del 9% delle imprese sono a rischio insolvenza

Lug 28, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Il nostro giardino IN EVIDENZA Primo Piano

Il ministro Pichetto-Fratin: “Il parco di Pantelleria è un modello da seguire”

Lug 28, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA Video

Milano: furti e rapine alla Stazione Centrale, arrestati 1 egiziano, 2 algerini e 2 bosniache

Lug 28, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Parco di Pantelleria, Pichetto Fratin “Modello da seguire per l’ambiente”

Lug 28, 2026
IN EVIDENZA

L’arrivo di Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale

Lug 28, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Piemonte tra le regioni più solide d’Italia: meno del 9% delle imprese sono a rischio insolvenza

Lug 28, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Il nostro giardino IN EVIDENZA Primo Piano

Il ministro Pichetto-Fratin: “Il parco di Pantelleria è un modello da seguire”

Lug 28, 2026