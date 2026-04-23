Nord Italia: smantellata una rete dedita al narcotraffico, 21 arresti

NOVARA (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno eseguito tra le province di Novara, Varese, Imperia e Vercelli una vasta operazione antidroga denominata “Back Door”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Novara. Nel complesso sono 21 le persone raggiunte da misure cautelari, ritenute – allo stato delle indagini – gravemente indiziate a vario titolo di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, oltre che di estorsione e falsità in atti destinati all’Autorità giudiziaria. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Novara, prevede 4 custodie cautelari in carcere, 4 arresti domiciliari e 13 misure tra obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagine, sviluppata tra gennaio e luglio 2025, ha visto il coinvolgimento del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Novara con il supporto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e di reparti territoriali, unità cinofile e squadre operative specializzate. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe gestito un articolato sistema di approvvigionamento e distribuzione di cocaina, hashish e marijuana, con ramificazioni anche nelle province di Milano, Alessandria e Imperia, in particolare a Diano Marina e Serravalle Scrivia. Al centro dell’organizzazione una figura ritenuta di riferimento, un cinquantenne di Novara, che avrebbe coordinato l’acquisto di ingenti quantitativi di stupefacente da fornitori anche stranieri.tvi/mca3 (fonte video: Carabinieri)

Navigazione articoli