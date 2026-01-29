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Roma: smantellata rete di spaccio verso quartieri Salario e Parioli, 1 arresto

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Set 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Una vera e propria rete di spaccio organizzata è stata ricostruita dai Falchi della Polizia di Stato di Roma, che hanno arrestato un 39enne romano, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’indagine ha portato al sequestro di oltre mezzo chilo tra cocaina e hashish e di circa 2.000 euro in contanti. Gli investigatori della VI sezione della Squadra Mobile hanno fermato l’uomo nel quadrante Salario-Parioli mentre era a bordo di uno scooter. Con sé aveva tre dosi di cocaina, due pezzi di hashish e oltre 400 euro. Il ritrovamento di un mazzo di chiavi e alcune dichiarazioni ritenute poco credibili hanno indirizzato le verifiche verso due appartamenti. In un’abitazione ai Monti Tiburtini sono stati trovati circa 1.400 euro e un foglio con annotazioni numeriche. Nel quartiere Nuovo Salario, invece, in un appartamento intestato a un familiare, sono stati sequestrati otto panetti di hashish, circa 250 grammi di cocaina, altre dosi pronte per la vendita e materiale per taglio, pesatura e confezionamento. Secondo gli investigatori, il sistema prevedeva lo stoccaggio della droga al Nuovo Salario, la custodia del denaro ai Monti Tiburtini e le consegne tra Salario e Parioli. L’uomo è stato portato a Regina Coeli. L’arresto è stato convalidato e disposta la custodia cautelare in carcere.

col4/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

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