Roma: maxi-sequestro di sigarette di contrabbando all’aeroporto





ROMA (ITALPRESS) – Sequestro di sigarette di contrabbando all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, dove i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno intercettato quattro turisti in possesso di ingenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri. Nel corso dei controlli, sono stati fermati due passeggeri, provenienti da Atene e diretti a Parigi.

All’interno dei bagagli da stiva sono state rinvenute 640 stecche di sigarette, per un peso complessivo di circa 128 chilogrammi.

Il quantitativo, ampiamente superiore ai limiti consentiti dalla normativa nazionale di attuazione del Codice Doganale dell’Unione Europea, ha fatto scattare la denuncia dei due viaggiatori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia per il reato di contrabbando doganale. Altri due passeggeri, giunti invece dall’Armenia, avevano tentato di eludere i controlli occultando tra indumenti ed effetti personali, all’interno di quattro valigie, complessivamente 140 stecche di sigarette, per un peso pari a circa 28 chilogrammi.

