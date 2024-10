PALERMO (ITALPRESS) – Con il governo Meloni “c’è grandissima coesione. Lo dimostra la scelta di Lollobrigida di svolgere a Siracusa il G7 dell’Agricoltura: è un modo di metterci la faccia in un momento gravissimo per la nostra agricoltura”. Così il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, a margine della kermesse per celebrare due anni di governo Meloni a Palermo.

