Roma: sgomberato il centro sociale L38 Squat

ROMA (ITALPRESS) – Blitz a Roma per lo sgombero di L38 Squat, uno spazio sociale occupato da 35 anni in via Giuliotti, nel quartiere popolare Laurentino 38. Decine di blindati della polizia in tenuta anti-sommossa si sono presentati all’alba insieme a personale sanitario dell’Asl Roma 2, operatori di Ama, tecnici Ater ed unità della Sala operativa sociale di Roma Capitale, per la gestione integrata dei profili di sicurezza, igienico-sanitari e socio-assistenziali. A partire dalle 7 del mattino, sotto il coordinamento del Dirigente del IX Distretto Esposizione, si è proceduto ad una cinturazione dell’area mediante l’istituzione di varchi di accesso controllati, funzionali alla perimetrazione dei lotti interessati ed alla regolazione dei flussi, con il concorso della Polizia locale di Roma Capitale, garantendo la ordinaria vivibilità della zona, a beneficio dei residenti e degli operatori commerciali.

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(Fonte video: Polizia di Stato)