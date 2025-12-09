Attualità Cronaca

Lucca: sequestrati beni per 400.000 euro ad una famiglia di imprenditori della nautica

Di

Dic 9, 2025

LUCCA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, a conclusione di articolate indagini, hanno eseguito un decreto di sequestro nei confronti di una famiglia di imprenditori operanti nel settore della nautica sospettati di aver distratto beni, per 399.862,40 euro, alla legittima riscossione erariale accertata dalla Direzione Regionale delle Entrate.

La misura cautelare reale giunge al termine di una complessa attività investigativa, svolta dai finanzieri, che ha permesso la ricostruzione delle condotte realizzate dall’amministratore legale e dai soci (tutti collegati tra loro da vincoli di parentela) che, pur di non vedere aggrediti dall’Erario i beni aziendali, figuravano cartolari cessioni di immobili tra membri del gruppo familiare, mantenendone di fatto la disponibilità e il controllo.

Le Fiamme Gialle lucchesi hanno sottoposto a sequestro i conti correnti dei soggetti indagati, recuperando disponibilità finanziarie pari a 68.753,77 euro, nonché 8 immobili tutti riconducibili al nucleo familiare.

Denunciate 4 persone per “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”.

– Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).

Di

