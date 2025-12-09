Attualità Cronaca Esteri

Alta tensione tra Cambogia e Thailandia, scontri e morti al confine

Dic 9, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Ancora alta la tensione tra Cambogia e Thailandia, dove da 2 giorni sono riprese le ostilità lungo i confini.
Uccisi 6 civili cambogiani in una provincia di confine e 3 soldati thailandesi, con scambi di accuse su quali dei 2 paesi abbia violato il cessate il fuoco mediato dal presidente Usa Donald Trump e siglato ad ottobre.
Cambogia e Thailandia confinano per 800 chilometri. Lungo il confine, diversi templi nelle aree contese.
