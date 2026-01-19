Roma: sequestrati 4.14 quintali di hashish, arrestato un 29enne albanese

ROMA (ITALPRESS) – Trolley “in viaggio”, un mazzo di chiavi ed una serie di porte dietro le quali si nascondeva una filiera dello stoccaggio della droga per oltre 414 chili di hashish: è il bilancio dell’ultima operazione degli investigatori della VII Sezione della Squadra Antidroga della Squadra Mobile capitolina, che hanno arrestato a Guidonia Montecelio un ventinovenne di origini albanesi. La sostanza stupefacente sequestrata, una volta immessa sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 4 milioni di euro.

sat/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)