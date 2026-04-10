Attualità Cronaca

Roma: sequestrati 24.000 litri di gasolio pericoloso

Di

Apr 10, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Roma contro le irregolarità ai distributori di benzina. Il bilancio è di quasi 24.000 litri di gasolio sequestrati, 4 colonnine sigillate e diversi gestori denunciati o sanzionati.

Grazie all’uso di un laboratorio chimico mobile, le Fiamme Gialle hanno analizzato in tempo reale il gasolio in 7 stazioni di servizio. In molti campioni è emerso che il “punto di infiammabilità” era molto più basso del limite di legge (55°C).

Oltre al rischio di rovinare il motore dell’auto e inquinare di più, un carburante così instabile aumenta sensibilmente il pericolo di scoppi e incendi durante il rifornimento o il trasporto. Per questo motivo, il prodotto è stato ritirato dal mercato e i titolari delle pompe sono stati denunciati per frode commerciale ed evasione delle accise.

Un secondo filone dell’indagine ha riguardato la trasparenza. Nel IX Municipio, 2 distributori sono stati multati perché non avevano comunicato i prezzi al Ministero (MIMIT). Si tratta di un obbligo fondamentale per permettere ai cittadini di confrontare le tariffe e scegliere dove risparmiare, evitando speculazioni ingiustificate.

– Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Eventi IN EVIDENZA

Musica: ecco ‘Duro e puro’, nuovo singolo del cantautore marchigiano Andrea Belfiori

Apr 11, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Eventi IN EVIDENZA Video

Musica: è uscito il nuovo singolo di Ruggero Ricci, dal titolo ‘Porcellana’

Apr 11, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Meloni sente il presidente egiziano al-Sisi, sostegno ai negoziati sulla crisi in Iran

Apr 10, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

A Roma nasce un Polo scientifico-didattico per la protezione del mare e del Tevere

Apr 11, 2026
TOP NEWS

Trump “L’Iran sta perdendo, l’unica sua risorsa è la minaccia di mine a Hormuz”

Apr 11, 2026
TOP NEWS

Sinner vola in finale a Montecarlo, battuto Zverev in due set

Apr 11, 2026
IN EVIDENZA

A Milano la tappa finale di “Io Prevengo”, l’iniziativa itinerante di Lilly

Apr 11, 2026