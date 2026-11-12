Attualità Cronaca

Roma: sequestrati 11 kg di cocaina e 13.000 euro in contanti, 1 arresto

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Nov 12, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Un ingente quantitativo di droga è stato intercettato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno arrestato un italiano di circa sessant’anni residente nella Capitale. L’operazione, condotta dalle Fiamme Gialle nel quadro dei controlli sul territorio, ha permesso di sequestrare oltre 11 chilogrammi di cocaina, 200 grammi di hashish e circa 13 mila euro in contanti.

Il controllo è scattato a Castelverde, nella zona est di Roma, dove una pattuglia ha fermato un’autovettura con a bordo l’uomo, apparso fin da subito particolarmente nervoso. Insospettiti, i militari hanno approfondito le verifiche perquisendo il veicolo e scoprendo la presenza di due doppifondi ricavati sotto i sedili anteriori e apribili tramite un telecomando. Al loro interno erano occultati 10 panetti di cocaina, 2 panetti di hashish e parte del denaro. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori mazzette di banconote, portando il totale sequestrato a 12.800 euro.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, l’indagato è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Regina Coeli. Lo stupefacente sequestrato, destinato alle piazze di spaccio della Città metropolitana, avrebbe potuto fruttare profitti illeciti per oltre 2 milioni di euro.

– Foto: Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).

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