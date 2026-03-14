Attualità Cronaca

Scosse di terremoto al largo isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7

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Mar 14, 2026

MESSINA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata, alle ore 19:25, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nell’arcipelago delle Isole Eolie, in provincia di Messina. L’evento è stato localizzato a una profondità di 21 chilometri. Una seconda scossa, di minore intensità, di magnitudo 2.9 è stata registrata alle ore 19:57 sempre nella stessa zona, ad una profondità di 8  km.
– foto Ingv –
(ITALPRESS).

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