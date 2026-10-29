Casa, Segalerba “Nella manovra proposte positive, ma serve piano strutturale”

ROMA (ITALPRESS) – Il provvedimento presente in manovra “locommentiamo in maniera positiva, il 5% sulla cedolare secca per icanoni concordati, l’1% per gli under 35, finalmente la cedolaresecca per gli immobili ad uso commerciale, che Fiaip da tempochiedeva, sono sicuramente misure che fanno bene al settore.Auspichiamo che questa manovra faccia il suo iter in Parlamentosenza essere stravolta”. Così Fabrizio Segalerba, presidenteNazionale FIAIP, a margine del convegno “Roma emissioni zero. Lepolitiche dell’abitare tra Direttiva europea Case Green eriqualificazione urbana”, promosso da FIAIP Roma.Per Segalerba “il settore, ma soprattutto il Paese, ha bisogno di un piano strutturale per la casa”.

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