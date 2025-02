Sanità, il senatore Liris: “Oncologia al centro del programma di governo”

ROMA (ITALPRESS) – “L’oncologia è al centro del programma di mandato del governo. Abbiamo la capacità di individuare le patologie in maniera precoce, puntando su nuovi farmaci e nuove tecnologie. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore qualità di vita del paziente, nonché una migliore tenuta dei conti pubblici. Prevenire significa anche questo”. lo ha detto Guido Liris, senatore di Fratelli d’Italia, intervenuto a un Talk Salute in onda su Urania Tv. Poi ha aggiunto: “Verificare il divario tra regioni, e tra singole ASL nella stessa regione, è una priorità. Non tutte le regioni possono contare sulle stesse risorse, ma oggi è importante investire sulla diagnosi precoce, perché aiuta il paziente ed è funzionale alle logiche di contenimento della spesa pubblica in sanità. Quindi ben venga l’approfondimento della politica”.

