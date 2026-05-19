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Roma, il governatore Rocca: “Rigenerazione urbana con il nuovo Policlinico Umberto I”

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Mag 19, 2026
ROMA (ITALPRESS) –“La parte del Policlinico Umberto I, con la rigenerazione di un intero quadrante della città, rappresenta un’operazione importante che porterà ad un nuovo ospedale più funzionale e a una completa riqualificazione delle altre palazzine, che potranno essere destinate a residenze universitarie, di cui c’è forte carenza”. Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine del 2º Forum Roma REgeneration. “Credo che avrà un impatto positivo su tutta l’area che va da Termini a Piazza Bologna”.
xl5/mgg/mca3

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