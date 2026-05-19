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Agrigento: maxi-operazione antidroga con 6 misure cautelari

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Mag 19, 2026
LICATA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 6 soggetti, indagati a vario titolo e in concorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato eseguito nel territorio di Licata e presso le Case Circondariali di Viterbo e Teramo. I destinatari della misura sono cittadini italiani, a eccezione di un soggetto di nazionalità albanese; alcuni di essi risultavano già detenuti per altra causa.tvi/mca3 (fonte video: Carabinieri)

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