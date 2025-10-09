Attualità IN EVIDENZA Video

Il ministro Roccella all’Onu: “La maternità surrogata è una forma di violenza”

Di

Ott 9, 2025
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il rapporto di Reem Alsalem stabilisce che la maternità surrogata è una forma di violenza contro le donne. E’ una forma di sfruttamento e cosificazione del corpo femminile e di mercificazione”. Lo ha detto Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, intervistata dall’Italpress in occasione della Missione Italiana all’ONU di New York. “Bisogna far aprire un dibattito su questa pratica, troppo spesso viene presentata in maniera estremamente edulcorata e non si sa fino a che punto sia una forma di violenza”.xo9/fsc/mca1

(Video di Stefano Vaccara)

Di

Articoli correlati

Attualità Viaggiando Video

ANAS: focus sicurezza stradale al Festival dello Sport di Trento

Ott 10, 2025
Economia Video

Uzbekistan sempre più attrattivo per gli investimenti esteri

Ott 10, 2025
Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: arrestati 3 giovani per tentato omicidio

Ott 10, 2025

Ti sei perso...

Attualità Viaggiando Video

ANAS: focus sicurezza stradale al Festival dello Sport di Trento

Ott 10, 2025
Economia Video

Uzbekistan sempre più attrattivo per gli investimenti esteri

Ott 10, 2025
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Eventi

Giornate FAI d’autunno: sabato 11 e domenica 12 ottobre visite in 14 luoghi della provincia di Alessandria

Ott 10, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: arrestati 3 giovani per tentato omicidio

Ott 10, 2025