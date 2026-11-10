Attualità IN EVIDENZA Science & Technology Video

New York: dibattito su AI e futuro dell’umanità tra rischi, etica e responsabilità

Di

Nov 10, 2026


NEW YORK (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale comporta dei rischi, alcuni dei quali seri, che non vanno sottovalutati, ma la storia dimostra che l’innovazione non può essere semplicemente arrestata. La domanda più utile, quindi, è come questa tecnologia possa essere governata e indirizzata verso il progresso dell’umanità, anziché lasciare che finisca per comprometterlo.
All’Istituto Italiano di Cultura di New York, Luciano Floridi, professore alla Yale University e tra i maggiori esperti mondiali di etica dell’intelligenza artificiale, ne ha discusso con Manuela Veloso, già responsabile della ricerca sull’AI di J.P. Morgan, e Marco Camisani Calzolari, esperto di AI e membro del Comitato di esperti per la Strategia italiana sull’intelligenza artificiale.
Moderato da Claudio Pagliara, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, l’incontro conclude il ciclo AI4Progress, dedicato alle opportunità, alle sfide etiche e alle responsabilità umane della rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

xo9/mgg/gsl (riprese video e interviste di Stefano Vaccara)

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica Video

Guerra ibrida, Crosetto: “Devono cambiare gli Stati, non solo la difesa”

Nov 10, 2026
Economia IN EVIDENZA Moda Video

Moda settore chiave: giro d’affari da 170 miliardi

Nov 10, 2026
Attualità Cronaca Video

Matera: sgominata rete di spaccio con minori, 49 indagati in 4 province

Nov 10, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Meloni “Con il decreto bollette affrontiamo il problema alla radice”

Nov 10, 2026
TOP NEWS

Riunione al Viminale sulla cybersicurezza, da hacker allarmi per destabilizzare

Nov 10, 2026
Attualità IN EVIDENZA Science & Technology Video

New York: dibattito su AI e futuro dell’umanità tra rischi, etica e responsabilità

Nov 10, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica Video

Guerra ibrida, Crosetto: “Devono cambiare gli Stati, non solo la difesa”

Nov 10, 2026