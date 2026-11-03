Attualità IN EVIDENZA Video

Rimini capitale dell’economia circolare con la 29^ edizione di ‘Ecomondo’

Di

Nov 3, 2026
RIMINI (ITALPRESS) – Ci sono 30 padiglioni e 170.000 metri quadrati lordi di superficie, con 1.800 brand espositori e più di 1.000 hosted buyer provenienti da tutto il mondo. E ancora, oltre 60 rappresentanti di associazioni internazionali e di numerosi membri associati da diversi Paesi, tra cui Egitto, Marocco, Grecia, Serbia, Ungheria, Spagna e Sudafrica. Sono i principali numeri della 29^ edizione di Ecomondo, evento organizzato da Italian Exhibition Group che per quattro giorni trasforma Rimini nel palcoscenico globale dell’economia circolare.
f09/fsc/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ue, a ottobre l’inflazione corre. Pil fermo nel terzo trimestre

Nov 3, 2026
IN EVIDENZA

Piantedosi “Su attacchi hacker confidiamo di vederci chiaro in breve tempo”

Nov 3, 2026
Attualità Science & Technology Video

Cina: il razzo Lijian-2 lancia un nuovo gruppo di satelliti

Nov 3, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Ue, a ottobre l’inflazione corre. Pil fermo nel terzo trimestre

Nov 3, 2026
IN EVIDENZA

Piantedosi “Su attacchi hacker confidiamo di vederci chiaro in breve tempo”

Nov 3, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Rimini capitale dell’economia circolare con la 29^ edizione di ‘Ecomondo’

Nov 3, 2026
Attualità Science & Technology Video

Cina: il razzo Lijian-2 lancia un nuovo gruppo di satelliti

Nov 3, 2026