Regione Piemonte: stanziati 10.3 milioni per i cantieri di lavoro. Domande dal 14 aprile

Anche quest’anno la Regione Piemonte avvia i nuovi bandi per selezionare progetti di cantieri di lavoro per diverse categorie di disoccupati. Dal 14 aprile al via le domande, 4 i tipi di cantiere previsti:

1) disoccupati con più di 58 anni, senza requisiti pensionistici: Sportello 14 aprile-18 aprile;

2) disabili iscritti ai Centri per l’impiego piemontesi – Sportello 21 aprile – 2 maggio.

3) disoccupati di almeno 45 anni, in difficoltà socio-economica: Sportello 5 maggio – maggio;

4) detenuti – Sportello 12 maggio – 16 maggio;

Ogni cantierista verrà impiegato per progetti che durano da 6 e 12 mesi e, durante questo periodo, non perderà lo stato di disoccupazione.

I progetti e le risorse

Possono presentare progetti i Comuni, le Unioni di Comuni, gli organismi di diritto pubblico, in forma singola o associata, per inserire uno o più lavoratori nei cantieri, senza che si costituisca un vero e proprio rapporto di lavoro.

Le risorse stanziate dalla Regione Piemonte per la copertura dell’intera programmazione 2025 dei cantieri ammontano a 10,3 milioni di euro.

Le risorse

Quest’anno il contributo regionale previsto dal bando disoccupati over 45 aumenta la quota di copertura dell’indennità riconosciuta ai cantieristi, passando dal 60% delle scorse edizioni, all’80%.

Per quanto riguarda invece i disoccupati over 58 e le persone in regime di restrizione della libertà la copertura è del 100%, mentre per le persone con disabilità, oltre al 100% delle indennità sostenute, è prevista la copertura di ulteriori spese di tutti i servizi integrativi, come quelli relativi a pasti, trasporti e formazione.