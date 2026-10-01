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Caso Regeni, Meloni: “Chiudere i rapporti con l’Egitto non aiuta”

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Ott 1, 2026

GENOVA (ITALPRESS) – “Non sono tra coloro che ritengono che, per risolvere questo problema, chiudere i rapporti diplomatici con l’Egitto aiuti, piuttosto che creare maggiori difficoltà. Segnalo che non è stato questo Governo a riaprire i rapporti diplomatici con l’Egitto, è stato il Governo Gentiloni. Quindi, forse, anche chi ci ha preceduto riteneva che la strada diplomatica potesse aiutare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico di Genova, a proposito del caso Regeni. “Siamo di fronte ad una sentenza che non è definitiva, mancano ancora dei gradi di giudizio e all’esito definitivo del processo chiaramente andrà dato seguito”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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