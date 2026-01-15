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Risparmio, Gros-Pietro “Italiani temono i rischi, manca educazione finanziaria”

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Set 15, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Gli italiani “investono i propri risparmi” ma “hanno più difficoltà a affrontare tipologie di investimento a
redditività interessante, perché la redditività interessante è sempre connessa a un certo livello di rischio. Il risparmiatore italiano abborrisce il rischio e questo è dovuto in parte alla carenza di educazione finanziaria. Chi investe per professione sa che redditività e rischio sono due elementi che si accompagnano sempre”. Lo ha sottolineato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine della presentazione dell’Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2026, messa a punto da Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi.

xm4/col4/azn

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