Risparmio, Gros-Pietro “Italiani temono i rischi, manca educazione finanziaria”

MILANO (ITALPRESS) – Gli italiani “investono i propri risparmi” ma “hanno più difficoltà a affrontare tipologie di investimento aredditività interessante, perché la redditività interessante è sempre connessa a un certo livello di rischio. Il risparmiatore italiano abborrisce il rischio e questo è dovuto in parte alla carenza di educazione finanziaria. Chi investe per professione sa che redditività e rischio sono due elementi che si accompagnano sempre”. Lo ha sottolineato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine della presentazione dell’Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2026, messa a punto da Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi.

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