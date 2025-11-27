Quartiere Cristo: venerdì 28 novembre la Festa del peperoncino al Centro d’Incontro del rione
Un appuntamento per tutti gli amanti del Peperoncino, grazie all’impegno di Mario Cuzzetto, presidente dell’Accademia del Peperoncino di Alessandria. Venerdi 28 novembre, presso il Centro Incontro Cristo di Via San Giovanni Evangelista, si terrà un incontro pubblico dalle ore 18 con la presentazione del libro ‘IO E IL PEPERONCINO’ di Giancarlo Suriano. Sarà possibile assaggiare il peperoncino piu’ piccante del Mondo. Presenta Paolo Baratto.
Gianni Pellegrino è un attore italiano, noto soprattutto per interpretare il personaggio di “#SuaMaestà il #Peperoncino” (a volte chiamato anche “Re Peperoncino”). Questo personaggio è il testimonial ufficiale dell’Accademia Italiana del Peperoncino e partecipa a numerosi eventi e festival legati al peperoncino, in particolare al famoso Festival del Peperoncino di Diamante (Calabria).
