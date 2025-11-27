Attualità

Quartiere Cristo: venerdì 28 novembre la Festa del peperoncino al Centro d’Incontro del rione

DiRaimondo Bovone

Nov 27, 2025
Un appuntamento per tutti gli amanti del Peperoncino, grazie all’impegno di Mario Cuzzetto, presidente dell’Accademia del Peperoncino di Alessandria. Venerdi 28 novembre, presso il Centro Incontro Cristo di Via San Giovanni Evangelista, si terrà un incontro pubblico dalle ore 18 con la presentazione del libro ‘IO E IL PEPERONCINO’ di Giancarlo Suriano. Sarà possibile assaggiare il peperoncino piu’ piccante del Mondo. Presenta Paolo Baratto.
Alle 19,45 l’Aperi-Peperoncino (su prenotazione).
Alle 21 lo spettacolo di Gianni Pellegrino “Sua Maestà Re Peperoncino”.
Gianni Pellegrino è un attore italiano, noto soprattutto per interpretare il personaggio di “#SuaMaestà il #Peperoncino” (a volte chiamato anche “Re Peperoncino”). Questo personaggio è il testimonial ufficiale dell’Accademia Italiana del Peperoncino e partecipa a numerosi eventi e festival legati al peperoncino, in particolare al famoso Festival del Peperoncino di Diamante (Calabria).
In breve, “#GianniPellegrino Sua Maestà” si riferisce all’attore nel suo celebre ruolo di sovrano piccante.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Sparatoria a Washington, Trump: “E’ la più grande minaccia alla sicurezza nazionale”

Nov 27, 2025
Attualità Cronaca Video

Modena: arrestate 13 georgiane con documenti falsi di ingresso e soggiorno in Italia

Nov 27, 2025
Attualità Cronaca Video

Varese: identificati 20 lavoratori in nero e 2 irregolari

Nov 27, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cinema Cultura & Eventi

Cinema e violenza sulle donne: venerdì 28 il film “Il coraggio di Blanche” alla SOMS del Cristo

Nov 27, 2025 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA Video

Sequestro conti correnti per debiti col fisco: ecco cosa accade

Nov 27, 2025
Attualità

Quartiere Cristo: venerdì 28 novembre la Festa del peperoncino al Centro d’Incontro del rione

Nov 27, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Sparatoria a Washington, Trump: “E’ la più grande minaccia alla sicurezza nazionale”

Nov 27, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x