Attualità Cronaca

Roma: arrestato tunisino 31enne per propaganda Jihadista su Tik Tok

Di

Ott 15, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il ROS, nell’ambito di indagini della Procura di Roma, ha eseguito, una misura cautelare nei confronti di un 31enne tunisino con l’accusa di istigazione a delinquere, aggravata dell’apologia del terrorismo e dell’uso di strumenti informatici o telematici.
L’indagine trae origine dagli approfondimenti investigativi sviluppati dal ROS nell’ambito di un’attività di web patrolling che ha portato all’individuazione di un account social, della piattaforma Tik Tok, dai marcati contenuti jihadisti: locandine e canti jihadisti diffusi dagli organi mediatici dell’organizzazione  terroristica denominata Stato Islamico (SI), video e immagini celebrativi dei combattenti di SI, del martirio e di mujaheddin caduti in battaglia, discorsi di predicatori takfiristi-jihadisti.
L’utilizzatore è stato identificato nel tunisino indagato, particolarmente attivo nella pubblicazione e diffusione di materiale audio-video di natura jihadista. Dallo sviluppo delle attività tecniche è inoltre emerso che l’indagato: mostra un profilo ideologico/religioso fondamentalista ed è implicato in un processo di radicalizzazione in chiave islamista; conduce una vita solitaria, riducendo all’essenziale le sue relazioni sociali; versa in difficoltà economiche, pur avendo una regolare attività lavorativa; mantiene una condotta prudente e riservata nelle comunicazioni; pubblica e diffonde sulle piattaforme social materiale di marcata ispirazione jihadista e dal chiaro contenuto apologetico, palesando vicinanza all’organizzazione SI e celebrando il martirio.

