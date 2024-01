Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende.

Venerdì 5 gennaio – cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni dapprima di debole entità al mattino, progressivo aumento e più diffuse nel pomeriggio. Sul settore Appenninico precipitazioni localmente di forte entità, picchi più intensi saranno possibili anche sulla pianura Alessandrina specie verso est. Quota neve inizialmente sui 1.200m, in calo a 5/700m sul basso Piemonte. Attenuazione dei fenomeni a partire da nord in serata, residue deboli piogge sull’estremo ovest regione. Zero termico in calo sin verso i 1.200/1.300m con valori più bassi sui 1.000m nel basso Piemonte. Ventilazione da sud in montagna, moderata sui rilievi meridionali e sugli Appennini, deboli e di direzione variabile altrove. Temperature stazionarie o in calo, comprese tra i 2/4º le minime e tra i 5/7º le massime.

Sabato 6 gennaio – cielo generalmente nuvoloso con maggiori schiarite nel pomeriggio, possibili banchi di nebbia o foschie in pianura. Precipitazioni deboli residue sul settore orientale della regione, nevose a ridosso dell’Appennino sui 900m. Cesseranno ovunque nel corso della mattinata, zero termico in aumento sin verso i 1.700/1.800m con possibile lieve calo in serata. Ventilazione da nord a tutte le quote, moderati sui rilievi settentrionali e meridionali, generalmente deboli in pianura. Temperature in calo i valori minimi, leggero aumento di quelli massimi, comprese tra 2/3º e 9/11º.

Domenica 7 gennaio – cielo parzialmente nuvoloso con maggiori schiarite in giornata, precipitazioni deboli sparse sui settori meridionali, con quota neve in calo a 1.000m in serata. Zero termico visto in calo a 1.400m, ventilazione moderata dai quadranti settentrionali in montagna, deboli da nord in pianura. Temperature stazionarie o in leggero aumento, comprese tra 3/5º le minime e 6/8º le massime.

Prossima settimana – da valutare un nuovo peggioramento che prenderà corpo nella notte tra domenica e lunedì, ove localmente potrebbe apportare delle nevicate a bassa quota specie nella parte occidentale della regione. Settimana poi che vedrà cieli spesso nuvolosi e via via aria più fredda da est.

Manuel Atzori