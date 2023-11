Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende.

Venerdì 10 novembre – cieli irregolarmente nuvolosi sui rilievi di confine a nord ovest e localmente in pianura per foschie e nubi basse. Nel corso della giornata tendenza a maggiori schiarite ovunque. Precipitazioni deboli sulle creste alpine di confine comprese tra Alpi Cozie e Lepontine, quota neve sui 1.200-1.300m, zero termico: in calo sino a 1800m a nord, 2100m a sud, valori inferiori che si assestano sui 1.500m sull’arco alpino. Venti occidentali a tutte le quote, moderati sulle Alpi e deboli altrove. Tendenza ad aumentare nel corso della giornata sulle pianure a ovest. Temperature in leggero calo le minime, in aumento le massime, comprese tra i 3-4º e i 12-14º.

Sabato 11 novembre – cieli in prevalenza sereni ovunque, locali banchi di nebbia in pianura, addensamenti più compatti sui rilievi alpini. Precipitazioni assenti, salvo debole nevischio trasportato dal vento sulle creste alpine di confine. Zero termico in rialzo a nord sui 1.700-1.800m, a sud sui 1.200m. Venti nordoccidentali a tutte le quote, moderati in montagna, localmente forti sulle creste alpine più esposte. Di intensità variabile ma in genere debole in pianura. Temperature in calo le minime, comprese tra 0-2º, fra 12-15º le massime.

Domenica 12 novembre – cieli irregolarmente nuvolosi al mattino con addensamenti più compatti sui settori alpini nordoccidentali. Velature in transito sulle pianure in serata. Precipitazioni deboli sulla fascia alpina nordoccidentale, nevischio a partire dai 1.200m a nord e sui 1700m a sud, più asciutto generalmente in pianura. Zero termico in marcato rialzo sino a 2.800m a nord e 3.000m a sud. Venti moderati, localmente forti da nord est sulle Alpi, deboli altrove. Temperature in aumento minime e massime, comprese tra 6-8º e 10-12º, con punte di 15°.

Prossima settimana – risulterà nel complesso stabile o al più variabile. Passaggi di corpi nuvolosi saranno possibili a metà settimana, non escludiamo anche dei banchi di nebbia in pianura. Le temperature tenderanno ad aumentare con valori che si porteranno localmente oltre le medie stagionali.

Manuel Atzori