Previsioni del tempo

Carissimi lettori ben ritrovati, andiamo a vedere nel dettaglio il tempo che ci attenderà nei prossimi giorni.

Venerdì 14 luglio – Cieli in prevalenza nuvolosi specie in mattinata, poi schiarite più ampie un po’ ovunque. Precipitazioni che riguarderanno principalmente le vallate alpine e localmente le vicine pianure, a carattere di rovesci o temporali, con picchi localmente forti sui settori nordoccidentali. Nel corso del pomeriggio tendenza al miglioramento con residui rovesci sui monti. Ventilazione moderata da ovest/sud ovest sulle Alpi, di intensità variabile in pianura. Temperature stazionarie o in lieve calo le massime.

Sabato 15 luglio – Al mattino addensamenti più consistenti sui settori montani, schiarite più ampie nel corso della giornata, durante il pomeriggio cumuli più compatti in formazione sulle zone pedemontane. Nelle ore centrali rovesci o temporali a carattere sparso, ma che riguarderanno principalmente i settori montani. Possibili fenomeni localmente forti in serata nei settori a nord del Po, anche in pianura. Ventilazione moderata da sud-ovest sulle Alpi, di intensità variabile in pianura, tendenza ad un generale aumento in serata. Temperature che vedranno un leggero calo le minime, torneranno ad aumentare le massime.

Domenica 16 luglio – Irregolarmente nuvoloso durante le prime ore della giornata, tendenza a maggiori schiarite in un successivo momento. Dalle ore centrali possibili rovesci sui settori alpini, difficilmente interesseranno le pianure anche se non è del tutto escludibile. Ventilazione forte o molto forte sud-occidentale sulle Alpi, moderati meridionali in pianura. Temperature in aumento, specie le massime.

Prossima settimana – La tendenza è verso una nuova ondata di caldo con temperature che supereranno i 35º, con punte di 37/38º sulle pianure centrali. Tenderanno ad aumentare anche le minime che saranno intorno ai 22/23º. Non sono esclusi tuttavia locali temporali di calore sulle Alpi, con locali sconfinamenti alle vicine pianure.

Manuel Atzori