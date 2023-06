Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, andiamo a vedere nel dettaglio il tempo che ci aspetta nei prossimi giorni.

Venerdì 16 giugno – Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, locali cumuli nel corso della giornata su rilievi alpini e pedemontani. Precipitazioni praticamente assenti, possibili fugaci rovesci sulle Alpi, ventilazione debole a tratti moderata da nord ovest sulle Alpi, parziale estensione alle adiacenti pianure in serata. Temperature in aumento, specie nei valori massimi, che si avvicineranno ai 30º.

Sabato 17 giugno – Cielo sereni o poco nuvolosi per via di velature alte in transito, cumuli più compatti localmente nel pomeriggio lungo i rilievi alpini. Precipitazioni assenti, locali rovesci sulle Alpi sud occidentali nel pomeriggio. Ventilazione debole o localmente moderata nord occidentale sulle pedemontane, di intensità variabile e generalmente da sud in pianura. Temperature stazionarie o in lieve aumento le massime.

Domenica 18 giugno – Cieli inizialmente nuvolosi, tendenza a schiarite nel corso della giornata. Precipitazioni assenti, deboli piovaschi possibili lungo i rilievi alpini tra pomeriggio e sera, non si esclude tuttavia la formazione di qualche temporale in serata che potrebbe lambire le vicine pianure. Ventilazione debole o al più moderata sulle Alpi, deboli o al regime di brezza in pianura. Temperature stazionarie o in lieve aumento i valori minimi.

Prossima settimana – La tendenza è verso un periodo stabile e via via più caldo, questo per via dell’espansione dell’alta pressione di origine africana verso l’Italia. Tuttavia non mancheranno locali temporali a sviluppo diurno(temporali di calore) lungo i rilievi alpini con locali acquazzoni. Da valutare in un secondo momento la reale durata di questa prima ondata di caldo.

Manuel Atzori