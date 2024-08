Bande a Sud, Emiliano: “Per la Puglia forma musicale da tutelare”

BARI (ITALPRESS) – “Invito tutti dall’8 al 16 agosto a Trepuzzi e Casalabate per il Festival Bande al Sud. La Regione Puglia tutela questa forma musicale in maniera molto importante. Anche il maestro Riccardo Muti ha espresso il suo compiacimento per la legge pugliese sulle bande. Ma Bande al Sud è qualcosa di ancora più imprevedibile e straordinario. È una festa che collega questa tradizione delle bande del Mezzogiorno all’innovazione tecnologica e a vari generi musicali e crea quindi delle collisioni (così si chiama questa edizione) che producono altra energia dall’imprevedibile risultato”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in occasione della presentazione, nella sala Di Jeso del Palazzo di Presidenza della Regione Puglia, la dodicesima edizione di Bande a Sud – Festival degli immaginari bandistici, che si terrà a Trepuzzi e nella Marina di Casalabate (Lecce) dall’8 al 16 agosto 2024.

