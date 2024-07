Autonomia, Schlein: “Oltre 250.000 firme in poche ore per il referendum”

ROMA (ITALPRESS) – “Oltre 250mila firme in poche ore a sostegno del referendum contro l’autonomia differenziata. Mentre la destra spacca il Paese e divide le italiane e gli italiani in cittadini di serie A e cittadini di serie B, la nostra comunità è al lavoro per raccogliere le firme in tutta Italia e dire no a una riforma che taglia i servizi, privatizza il servizio sanitario nazionale e attacca l’istruzione pubblica, aumentando le diseguaglianze.

E’ una mobilitazione straordinaria, grazie alle nostre e ai nostri militanti, impegnati in questi fine settimana nei banchetti da Sud a Nord del Paese, sempre tra le persone!”. Così su facebook la segretaria del Pd Elly Schlein.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).