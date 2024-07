ROMA (ITALPRESS) – “Immaginate come si moltiplicheranno in tutta Italia i tanti ritardi con le liste d’attesa diversificate? I pensionati hanno unito l’Italia e non vogliono che venga sfasciata da altri”. Così Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil Pensionati, in occasione dell’iniziativa organizzata dal sindacato per la raccolta firme per il referendum abrogativo sull’autonomia differenziata.

