Piemonte, dalla Regione 5 milioni di euro per garantire il trasporto degli studenti disabili

La Regione Piemonte scende in campo al fianco delle famiglie e degli studenti. Con una delibera approvata all’unanimità dalla Giunta regionale, sono stati stanziati 5 milioni di euro per garantire, anche nel 2025, il trasporto scolastico di alunni disabili che frequentano le scuole superiori del Piemonte. Risorse che si sommano ai 5 milioni stanziati per l’autonomia e all’assistenza degli studenti disabili. Un intervento concreto per un sistema scolastico davvero inclusivo, in cui nessuno venga lasciato indietro.

Il fondo di 5 milioni sarà suddiviso tra la Città Metropolitana di Torino e le Province del Piemonte, sulla base del numero di studenti disabili, dell’estensione territoriale e della distribuzione delle scuole.

L’intervento arriva in un contesto demografico delicato: mentre gli studenti complessivi diminuiscono, gli alunni con disabilità continuano ad aumentare. Solo nell’ultimo anno scolastico si è registrato un incremento di oltre 1.700 ragazzi disabili nelle scuole del Piemonte.

LE PAROLE – Così Elena Chiorino, vicepresidente e assessore ad Istruzione e Merito: “Come Regione abbiamo scelto di mettere al centro la persona e oggi lo dimostriamo con i fatti. Questa non è assistenza, ma giustizia sociale. Lavoreremo con Province, Comuni e Scuole per offrire un sistema accessibile, efficiente e dignitoso per tutti. Un Piemonte più forte si costruisce partendo dai più deboli”.

Elena Chiorino