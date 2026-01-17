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Piemonte, Cirio: “Prima regione ad usare l’IA nella PA, è un grande risultato”

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Set 17, 2026
TORINO (ITALPRESS) –È un primato importante, del resto in Piemonte è nata l’Italia, quindi che in Piemonte si sia i primi a utilizzare l’intelligenza artificiale per semplificare la vita dei cittadini attraverso la Pubblica amministrazione credo che sia un grande risultato. È anche frutto del fatto che Torino e il Piemonte sono la sede della Fondazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, oggi per noi è un motivo di orgoglio aver ricevuto anche le congratulazioni del ministro Zangrillo che ha certificato questo primato del Piemonte, è anche uno stimolo ad andare avanti, non dimenticando che più si semplifica la Pubblica amministrazione e più si riesce a migliorare la vita delle persone, che è l’obiettivo di noi amministratori pubblici”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della presentazione a Torino di Auxilia Piemonte, il nuovo strumento di intelligenza artificiale che verrà utilizzato nella PA.xn3/col5/gsl

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