Ue-Canada, Metsola “Pietra miliare nel cammino comune”

STRASBURGO (ITALPRESS) – “L’annuncio di ieri, che apre la strada a un rafforzamento della nostra alleanza, rappresenta un passo avanti estremamente positivo. Si prospetta una collaborazione più stretta su questioni di fondamentale importanza per i cittadini, le famiglie e il mondo produttivo di entrambe le sponde dell’Atlantico. Esistono le premesse per una cooperazione migliore a molteplici livelli”. Lo ha detto la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, in plenaria a Strasburgo, prima dell’intervento del premier canadese Mark Carney.
sat/mrv
sat/mrv
(Fonte video: Parlamento Europeo)